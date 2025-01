La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, advirtió que la organización debe invertir más en Defensa, afirmando que el presidente de EE.UU, Donald Trump, tiene razón al decir que Europa no gasta lo suficiente en esta materia. Además, advirtió que la UE debe prepararse “para la guerra”, a la vez que catalogó a Rusia como una “amenaza existencial”.

“(Estados Unidos) es nuestro aliado más fuerte y debe seguir siéndolo. Un mundo estratégicamente competitivo y con más confrontación nos necesita a ambos, y necesita nuestro vínculo transatlántico en su punto más fuerte”, declaró Kallas en la conferencia anual de la Agencia Europea de Defensa que se celebra en Bruselas.

La canciller de la UE recalcó que la alianza europea y Estados Unidos, “como dos de los bloques económicos más poderosos del planeta, somos una arteria vital para la economía global“, y subrayó que la prosperidad de ambas partes está “entrelazada”.

“También compartimos una visión común para un mundo seguro. Nuestros adversarios están cooperando y coordinando sus acciones contra nosotros. Debemos trabajar juntos contra el eje de la agitación“, expuso.

Kallas constató que la “mayor preocupación” para Washington es Pekín, pero advirtió de que si la UE y Estados Unidos “no lo hacen bien con Rusia, tampoco lo harán bien con China”.

“China está mirando de cerca cómo la comunidad transatlántica responde a la invasión rusa de Ucrania. Debemos asegurarnos de que se aprenda la lección. La agresión como herramienta de política exterior nunca puede dar resultado”, indicó.

“La seguridad de Ucrania contra Rusia es seguridad para todos nosotros. La debilidad aquí solo alimentaría la confianza de nuestros rivales estratégicos, pero el mensaje de la UE a Estados Unidos está claro: debemos hacer más para nuestra propia defensa y asumir una parte justa de responsabilidad para la seguridad de Europa”, avisó.

En ese contexto, la canciller de la UE reconoció que el presidente estadounidense, Donald Trump, tiene razón al decir “que no gastamos lo suficiente” en Defensa.

En los últimos años la Unión Europea fijó como meta a sus países miembros destinar el 2% de cada uno de sus PIB al área de Defensa. No obstante, en sus últimas declaraciones, Trump dijo que estas naciones deberían destinar el 5% de sus PIB en dicha materia.

Por ello, la también exprimera ministra de Estonia resaltó que “el año pasado, los Estados miembros (de la UE) han dedicado en promedio a la Defensa el 1,9% de sus PIB. Rusia en cambio le dedica el 9%”.

“Es hora de invertir. Necesitamos inversión de los Estados miembros y del sector privado, pero también del presupuesto común europeo”, comentó.

Afirmó que hoy el club comunitario necesita “integración” en el ámbito de la Defensa y la interoperabilidad sobre el terreno.

“No necesitamos un ejército europeo. Necesitamos veintisiete ejércitos europeos que sean capaces y puedan trabajar juntos de manera eficaz para disuadir a nuestros rivales y defender Europa, preferiblemente con nuestros aliados y socios, pero solos si es necesario“, apuntó la jefa de la diplomacia europea.

En lo que respecta al Reino Unido, consideró que un acuerdo entre Londres y Bruselas sobre seguridad y defensa sería “el próximo paso lógico”.

En cuanto a Rusia, Kallas dijo que es un país “fuertemente militarizado que representa una amenaza existencial para todos nosotros“.

“El tiempo no está de parte de Rusia. Pero tampoco está necesariamente del nuestro. Porque todavía no estamos haciendo lo suficiente. A ninguno de nosotros nos debe caber duda de que debemos gastar más para prevenir la guerra. Pero también debemos prepararnos para la guerra“, advirtió.

