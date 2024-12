Rusia atacó este viernes Ucrania con un total de 93 misiles y cerca de doscientos drones, en lo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha calificado como uno de los ataques más masivos de toda la guerra contra el sistema energético ucraniano.

“Ese es el plan ‘de paz’ de Putin, destruirlo todo. Así es como él quiere ‘negociar’, aterrorizando a millones de personas”, escribió en sus redes sociales Zelenski, que explicó que 81 de los misiles disparados por Rusia pudieron ser derribados por el Ejército ucraniano.

El jefe del Estado ucraniano agregó que Rusia utilizó en el ataque misiles de crucero y balísticos. Once de los misiles de crucero fueron interceptados con aviones occidentales F-16 recibidos por Kiev.

Zelenski denunció que Rusia sigue teniendo acceso a componentes electrónicos importados para fabricar misiles pese a las sanciones internacionales que deberían impedírselo. El presidente ucraniano también lamentó que la venta de petróleo le siga permitiendo al Kremlin financiar su esfuerzo de guerra.

“Necesitamos una reacción contundente del mundo: a un ataque masivo, una reacción masiva. Solo así se detendrá el terror”, escribió el presidente de Ucrania.

Entre los objetivos de este ataque se cuentan varias infraestructuras energéticas y de otros tipos en el oeste de Ucrania, según informaciones publicadas por autoridades locales y canales de Telegram ucranianos.

Regiones como Leópolis, Ternópil e Ivano-Frankivsk han sido atacadas en este bombardeo ruso.

