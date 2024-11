Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Gobierno de EE.UU. descartó que Rusia esté planeando utilizar armamento nuclear en Ucrania, calificando la actualización de la doctrina nuclear rusa como una "retórica irresponsable". La subportavoz del Pentágono afirmó que no hay indicios de un uso inminente de armas nucleares por parte de Rusia en Ucrania, por lo que no consideran modificar su postura nuclear. Por otro lado, Putin aprobó una doctrina que permite responder con armas nucleares a ataques convencionales que amenacen la soberanía rusa y bielorrusa, incluyendo como "ataque conjunto" la agresión de un país sin armas nucleares pero respaldado por una potencia nuclear. Además, se confirmó un ataque ucraniano con misiles estadounidenses contra una base militar en Rusia, aunque el Pentágono no confirmó ni negó la autorización de Biden para emplear dichos misiles. La subportavoz reiteró el apoyo de EE.UU. a Ucrania y aseguró que no están en guerra con Rusia, señalando que es Rusia quien está escalando el conflicto al introducir norcoreanos en el campo de batalla.