Una nueva denuncia por agresión sexual se suma en contra de Íñigo Errejón, exportavoz parlamentario del partido de izquierdas Sumar, colectivo que forma parte del gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez en España.

Según detallan medios españoles como El País, la denunciante es Aída Nízar, exparticipante de Gran Hermano y que en Chile formó parte de Resistiré, reality show emitido por Mega en 2019.

De acuerdo al citado medio, Nízar presentó la denuncia el lunes en la comisaría de Marbella por hechos ocurridos en mayo de 2015 en el Auditorio de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En su testimonio, la figura de televisión de 49 años dijo que ese año acudió como periodista a un acto en la institución educativa, instancia en la que Errejón la habría besado además de darle un golpe en el trasero.

A su vez, aseguró que el político se abalanzó sobre ella, diciéndole que “era más guapa en persona” y que tenía que cambiar sus “ideas retrógradas políticas”.

La figura pública española ya se había referido el pasado viernes al tema, indicando que conoció a Errejón, a quien calificó como “infame sujeto” y “acosador sexual”, en un acto político.

“Recuerdo claramente ese encuentro con un político cuyo aspecto era desagradable a la vista y cuya insistencia en pedirme mi número de teléfono me incomodó profundamente. Cuando se despidio me tocó el culo, me rozó tan desagradablemente”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Al aterrizar desde Milán, sentí un nudo en el corazón cuando me informaron de la denuncia que ha salido a la luz. ¡Maldito sea ese ser infame! Ojalá termine en prisión”, sostuvo.

“Admiro profundamente la valentía de la mujer que lo ha denunciado. Lo que viví yo en su momento lo ignoré equivocadamente”, puntualizó.

Todo esto ocurrió, según la exconcursante de Gran Hermano, en presencia de la que pronto sería alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y del entonces dirigente de Podemos en Cataluña, Xavier Domènech.

De esta manera, la denuncia de Nízar se suma a la realizada la semana pasada por la actriz Elisa Mouliáa ante la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional por un presunto delito de violencia sexual, detallando que le hizo tocamientos no consentidos.

El politólogo de 40 años anunció el jueves pasado su retiro de la política en medio de denuncias anónimas de violencia machista vertidas en redes sociales contra él.

El que fue además uno de los fundadores de la formación de izquierda Podemos aseguró en un mensaje en X que había tomado la decisión tras años de “desgaste” físico y mental y tras haber llegado “al límite de la contradicción entre el personaje y la persona”.

Por ello, deja su escaño en el Congreso y abandona todas sus responsabilidades políticas. “El ritmo y el modo de vida en la primera línea política, durante una década, ha desgastado mi salud física, mi salud mental y mi estructura afectiva y emocional”, dijo.