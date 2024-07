Los países de la OTAN comenzaron a enviar los F-16 prometidos a Ucrania, según confirmó el secretario de Estado de EE.UU, Antony Blinken.

Tal como detalla Agencia EFE, Blinken indicó en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en Washington, que la transferencia de los aviones de combate “está en marcha”.

Los caza, de fabricación norteamericana y donados por Dinamarca y Países Bajos, “volarán en el cielo de Ucrania este verano (invierno en el hemisferio sur)”, sostuvo.

De esta manera, uno de los grandes anhelos del presidente ucraniano Volodimir Zelenski desde que comenzó la invasión rusa impulsada por Vladimir Putin comienza a materializarse.

Mediante un comunicado, la Casa Blanca detalló que Bélgica y Noruega también se han comprometido a enviar más unidades del F-16, aunque no entregaron mayores detalles por “temas de seguridad”.

“Estamos comprometidos a mejorar aún más las capacidades aéreas de Ucrania, que incluirán escuadrones de modernos aviones multifunción F-16 de cuarta generación. La coalición tiene la intención de apoyar su sostenimiento y armamento, así como una mayor capacitación asociada para pilotos para mejorar la efectividad operativa”, precisó el gobierno estadounidense.

El presidente Zelenski agradeció el envío a través de sus redes sociales. “Agradezco a Estados Unidos, Dinamarca y los Países Bajos por tomar medidas prácticas para lograr el objetivo de todos los ucranianos: fortalecer la fuerza aérea ucraniana con F-16”, sostuvo.

“Agradezco a Bélgica y Noruega su compromiso de proporcionarnos sus aviones F-16. Esta es una señal clara de que la capacidad de Rusia para aterrorizar al pueblo, las ciudades y las comunidades ucranianas seguirá reduciéndose”, puntualizó.

I am grateful to the United States, Denmark, and the Netherlands for taking practical steps to achieve the goal of all Ukrainians: to strengthen the Ukrainian air force with F-16s.

I am grateful to Belgium and Norway for their commitment to providing us with their F-16 jets.…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2024