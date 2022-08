La Unión Europea (UE) planea intervenir y reformar el mercado eléctrico en el bloque para ayudar a reducir los precios de la energía, que se han incrementado por la subida de los precios del gas.

Así fue como lo anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la jornada de este lunes.

“El aumento vertiginoso en los precios de la electricidad están ahora exponiendo las limitaciones de nuestro diseño del mercado”, el cual fue pensado “para circunstancias diferentes”, dijo Von der Leyen en Twitter.

“Estamos trabajando en una intervención de emergencia y una reforma estructural del mercado eléctrico”, anunció.

The skyrocketing electricity prices are now exposing the limitations of our electricity market design. It was developed for different circumstances.

We are working on an emergency intervention and a structural reform of the electricity market.

President @vonderleyen at #BSF2022 pic.twitter.com/WlrwulAobm

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) August 29, 2022