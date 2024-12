Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, respondió a las amenazas de Donald Trump sobre los peajes del Canal de Panamá, afirmando que no se rebajarán y que los precios son fijados en un proceso público y abierto. Mulino recordó que estos peajes fueron reconfigurados en el pasado gracias a audiencias públicas, y destacó que cuando el canal era operado por Estados Unidos, Panamá recibía poco. Además, dejó claro que el canal es panameño y no hay posibilidad de replantear esa realidad jurídico-política. En cuanto a la nominación de un embajador en Panamá por parte de Trump, Mulino prefirió no comentar hasta evaluarlo en el momento adecuado, indicando que no tenía idea de quién era. Por último, Mulino negó la presencia de soldados chinos en el canal, señalando que cualquier chino que esté presente sería un turista y que las afirmaciones al respecto podrían ser temores geopolíticos.