El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, ha designado a Mauricio Claver-Carone, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como responsable del Departamento de Estado para América Latina. Claver-Carone, de origen cubano, fue nombrado por Trump en su primer mandato en el BID, pero fue destituido después de una investigación ética por mantener una relación amorosa con una subordinada y otorgarle aumentos de sueldo. Trump elogió su conocimiento de la región y su capacidad para priorizar los intereses de Estados Unidos. A pesar de la controversia en torno a su nombramiento en el BID, Claver-Carone asumió el cargo de presidente en septiembre de 2020, convirtiéndose en el primer no latinoamericano en ocupar ese puesto. Los países latinoamericanos no lograron consensuar un candidato conjunto para sucederlo, con disputas y retiradas de apoyo en el proceso.