Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Una mujer falleció el domingo en la mañana tras ser encontrada en llamas dentro de un vagón del metro de Nueva York, específicamente en un tren de la línea F en la estación Coney Island-Stillwell Avenue alrededor de las 7:30 a.m. Según medios como CNN, The New York Times y NBC, la víctima, aún no identificada, habría sido atacada por un hombre que presuntamente le prendió fuego mientras dormía en el tren, siendo declarada muerta en el lugar a pesar de los esfuerzos por extinguir las llamas. Las autoridades han iniciado una investigación por homicidio y buscan al sospechoso descrito como un hombre de entre 25 y 30 años.