Durante las últimas semanas, mujeres en Nueva York denunciaron haber sido víctimas de ataques sorpresa en las calles de Manhattan. A través de sus cuentas de TikTok, las víctimas contaron sus historias, evidenciando además las lesiones que quedaron en sus rostros después de los ataques, como contusiones, dientes rotos, ojos morados y chichones.

El modus operandi parece simple: golpear, con gran intensidad, a mujeres transeúntes en el rostro o cráneo, aparentemente “al azar”. La mayoría, jóvenes en sus 20 ó 30. Estos casos guardan cierta similitud con lo ocurrido en el metro de Barcelona a mediados de febrero de este año, cuando un hombre violentó a dos mujeres, golpeándolas fuertemente en el rostro.

Ataques a mujeres en Nueva York

La primera en denunciar públicamente esta insólita agresión fue la tiktoker Halley Kate Mcgookin, quien contó en un video en la red social el pasado 25 de marzo que “estaba caminando por la calle y un hombre se acercó y me dio un puñetazo en la cara. Me duele muchísimo. No puedo ni hablar. Literalmente me caí al suelo y ahora se me está formando este chichón gigante”.

Como mencionamos, Mcgookin no ha sido la única en sufrir esta clase de agresión. La joven Selena Pikanab también denunció en su perfil de la red social que “acabo de darme cuenta de que soy parte del grupo de mujeres que ha sido golpeada. (…) Estaba mirando el GPS de mi celular, tratando de orientarme, cuando de repente escucho que alguien me dice ‘disculpa’, procedo a hacerme a un lado cuando me giro y veo a un hombre con el puño levantado que procede a golpearme”.

Anécdotas como las de Halley y Selena abundan en la red social. Las otras historias han sido similares: todas mujeres, en su mayoría en sus 20 años, atacadas a plena luz del día por un hombre que les da un fuerte golpe en la cara. Por ejemplo, otro caso conocido es el de Kendall, una joven que al momento de salir con sus colegas fue golpeada fuertemente en el rostro con el codo, lo que dejó una visible contusión en su frente.

A raíz de lo anterior, cientos de mujeres han manifestado temor a la hora de salir a la calle, preocupadas de ser una eventual víctima más de aquellos que golpean mujeres “al azar” en el rostro.

Hay tres detenidos

La mayoría de los casos denunciados tuvieron lugar durante la última semana de marzo. Sin embargo, se desconoce cuántas mujeres en total han sido agredidas de esta forma, ya sea porque no lo han denunciado a las autoridades o no lo han difundido por redes sociales.

Hasta la fecha, según reportó NBC, hay seis denuncias formales relacionadas con estos eventos y tres hombres fueron detenidos por la policía por este tipo de agresiones en la vía pública. Sin embargo, no existe claridad sobre si serían los únicos perpetradores de los ataques o si hay más personas involucradas en este tipo de acciones.