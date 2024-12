No han sido pocos los políticos y autoridades de Estados Unidos que han pedido quitar a Chile del programa Visa Waiver, debido a las bandas de ladrones chilenos que han sido detenidos en ese país.

El último de ellos fue el sheriff del condado de Oakland, Michigan, Michael J. Bouchard, quien en una entrevista con la cadena FOX entregó varias declaraciones.

“Debemos detener el Programa de Visa Waiver porque el 100% de las bandas de chilenos que hemos arrestado y acusado en el condado de Oakland lo ha ocupado”, indicó.

“Sabemos que los chilenos están muy bien entrenados. Probablemente haya un campo de entrenamiento en algún lugar de Chile”, agregó.

De acuerdo a lo que expone la propia oficina del Sheriff de Oakland, Bouchard inició en este cargo en 1999, en reemplazo de John F. Nichols.

Tras aquello, el persecutor policial ha sido reelegido en seis ocasiones. Su actual periodo culmina en enero de 2025.

A eso suma haber recibido dos reconocimientos en los últimos años. En primero de ellos fue el de ‘Sheriff Nacional del año en 2016’.

Sheriff Mike Bouchard said all suspects who have been arrested in connection with the break-ins were in the U.S. through the Visa Waiver Program. https://t.co/cCSKaaOPjZ

— FOX 2 Detroit (@FOX2News) December 10, 2024