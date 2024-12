La Policía de Nueva York ofreció una recompensa este miércoles por cualquier pista que lleve a capturar al hombre que esta mañana mató a disparos al director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare, Brian Thompson, en plena calle en Manhattan. Asimismo, fueron difundidas imágenes y registros del momento en que el autor asesina al CEO de la empresa ligada a Banmédica.

De acuerdo con las declaraciones vertidas en una rueda de prensa por la jefa de la Policía (NYPD), Jessica Tisch, el ataque fue “premeditado, planeado y selectivo”, ya que el sospechoso esperó a que Thompson se acercara antes de dispararle varias veces, hiriéndole en la espalda y la pierna, para luego huir en una bicicleta eléctrica.

Así quedó registrado en uno de los videos captados por una cámara de seguridad del lugar del crimen, compartido por New York Post.

Thompson, de 50 años, se dirigía al hotel Hilton de Midtown, a unas calles de Times Square, para participar en la jornada de inversores de su empresa cuando fue tiroteado poco antes de las 7:00 horas y trasladado a un hospital donde se certificó su muerte, confirmó la Policía.

El jefe de detectives de la NYPD, Joseph Kenny, dijo que el sospechoso esperó durante cinco minutos a Thompson y le disparó por la espalda, e inicialmente se le atascó el cargador de la pistola, pero lo arregló y continuó apretando el gatillo, según la investigación preliminar.

Kenny indicó que, de acuerdo con los videos de seguridad, el sospechoso, un hombre de piel blanca vestido de forma casual y que aparentemente iba a asistir a la conferencia, “parece experto en el uso de armas, ya que fue capaz de arreglar el fallo (de la pistola) muy rápido”.

La Policía está investigando si Thompson, que se alojaba en un hotel cercano al Hilton e iba solo al evento de su empresa, había recibido amenazas.

Su esposa, Paulette Thompson, con quien tiene dos hijos, dijo a NBC News que “algunas personas lo habían estado amenazando”.

Las últimas imágenes del sospechoso, poco después del asesinato, lo muestran entrando en Central Park en una bicicleta eléctrica del sistema público.

These are images of the individual sought in connection to this investigation. If anyone has information as to the identity or location of this individual please contact @NYPDTips at 1(800)577-TIPS. pic.twitter.com/sm2GuEOYk1

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 4, 2024