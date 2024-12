El director ejecutivo de la aseguradora estadounidense UnitedHealthcare, Brian Thompson, murió tras ser tiroteado cerca de un hotel en el centro de Manhattan (Nueva York) a primera hora de la mañana de este miércoles, según consignan medios norteamericanos.

UnitedHealthcare es parte de UnitedHealth Group, dueña de Empresas Banmédica y que, por medio de esta, también ejerce propiedad sobre VidaTres,

En julio de este año, la isapre informó al regulador chileno que la estadounidense tenía la intención de vender sus operaciones en Sudamérica.

Ahora bien, respecto a lo sucedido con Thompson, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) dijo en primera instancia que cerca de las 6:45 horas, un hombre de unos 50 años resultó con disparos cerca de un Hotel Hilton de la Sexta Avenida, consigna el Wall Street Journal.

Tras el hecho, Thompson -que se dirigía a un encuentro con inversores- fue trasladado en estado grave a un hospital y ahí se declaró su fallecimiento.

Agencia EFE preguntó a la Policía por la confirmación de la identidad de la víctima, a lo que respondieron que estaba pendiente por confirmar.

A su vez, se estaría buscando al sospechoso que habría huido en dirección norte. El NYPD está ofreciendo una recompensa de U$10 mil por información respecto al presunto homicida.

Según consigna el WSJ, el mayor Eric Adams sostuvo a la prensa que “nuestra investigación preliminar releva que esto no se trataría de un acto aleatorio de violencia. Parce que se trata de un asesinato selectivo”.

These are images of the individual sought in connection to this investigation. If anyone has information as to the identity or location of this individual please contact @NYPDTips at 1(800)577-TIPS. pic.twitter.com/sm2GuEOYk1

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 4, 2024