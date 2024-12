Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Casa Blanca defendió la controvertida decisión de Joe Biden de indultar a su hijo Hunter Biden, condenado por posesión ilegal de armas, alegando que el presidente considera que su hijo ha sido perseguido políticamente. La portavoz Karine Jean-Pierre señaló que Biden temía que sus oponentes no dejaran de atacar a su hijo, evitando detallar el motivo exacto del indulto. A pesar de las críticas, la administración de Biden descartó pedir la renuncia del fiscal general. Expertos legales opinaron que Hunter no habría sido procesado de no ser hijo del presidente, y recordaron que enfrenta cargos por evasión fiscal y otros delitos. Hunter se declaró culpable en junio por la posesión ilegal de un arma y por evasión fiscal, enfrentando penas de hasta diez años de cárcel.