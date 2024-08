Dos personas murieron luego que explotara un neumático de un avión Boeing 757 mientras se le realizaban labores de mantenimiento en Atlanta, Estados Unidos.

De acuerdo a FOX 5 Atlanta, el incidente ocurrió a las 5:00 horas de este martes en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, en el estado de Georgia, en donde dos empleados de la aerolínea Delta perdieron la vida tras el estallido.

El neumático explotó mientras era removido de un avión Boeing 757-232 en las instalaciones de mantenimiento del terminal aéreo.

Según confirmó la compañía, además de los dos trabajadores fallecidos se reportó un tercero herido de gravedad. “La familia Delta está desconsolada por la pérdida de dos miembros del equipo y la lesión de otro”, indicó la empresa.

