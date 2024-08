El expresidente estadounidense y candidato republicano, Donald Trump, celebró este miércoles con una seguridad reforzada su primer mitin al aire libre desde su intento de asesinato del pasado julio.

Eso sí, pese a estar protegido por láminas de cristales antibalas, en un momento de su intervención abandonó levemente ese espacio protegido para ir a abrazar a una mujer del público que se había desmayado.

El escenario elegido para el encuentro fue la ciudad de Asheboro, en el estado clave de Carolina del Norte.

El acto estuvo centrado en la seguridad nacional y lo aprovechó para alegar que Estados Unidos era más fuerte bajo su mandato y para subrayar que guerras como la de Ucrania no habrían sucedido de seguir él en el poder: “Mi actitud nos mantenía fuera de las guerras. Yo paraba guerras con llamadas de teléfono”, dijo.

This is incredible.

During his first outdoor rally using bulletproof glass panels following the assassination attempt, President Trump leaves the enclosure to check on an attendee who has passed out.

A man of the people. pic.twitter.com/iLYhDNfaOy

— Charlie Kirk (@charliekirk11) August 21, 2024