Donald Trump criticó a Joe Biden y Kamala Harris tras la renuncia de la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, luego del intento de asesinato contra el expresidente. Trump afirmó que la administración actual no lo protegió adecuadamente. Cheatle reconoció fallas en la seguridad en un mitin en Pensilvania, calificándolo como el mayor fallo en décadas. Biden agradeció su servicio y anunció una investigación independiente para esclarecer lo sucedido, comprometiéndose a designar un nuevo director del Servicio Secreto. Trump resultó herido en el ataque perpetrado por Thomas Matthew Crooks, quien fue abatido y cuyas motivaciones aún son desconocidas.

Donald Trump arremetió contra Joe Biden y Kamala Harris, afirmando que no lo protegieron “adecuadamente”. Esto, luego que la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, renunciara a diez días del intento de asesinato contra el expresidente norteamericano.

“La Administración de Biden/Harris no me protegió adecuadamente, y me vi obligado a recibir una bala por la democracia”, indicó el magnate.

“¡FUE UN GRAN HONOR HACERLO!”, agregó, en mayúsculas, el candidato republicano en su cuenta de Truth Social.

Recordemos que este martes Cheatle presentó su renuncia tras los fuertes cuestionamientos por el rol del Servicio Secreto en el intento de asesinato contra Trump del 13 de julio en un mitin en Butler, Pensilvania.

Cheatle reconoció el lunes ante un comité del Congreso que el atentado contra Trump supuso el “mayor fallo operativo” de la agencia “en décadas”.

En una audiencia ante un comité de la Cámara de Representantes, Cheatle asumió “la responsabilidad completa” del lapso en “seguridad” de su agencia, afirmando que cooperará con las investigaciones en curso sobre el atentado.

Por su parte, a través de un comunicado, el presidente Joe Biden agradeció la labor de la ahora exdirectora del servicio federal, indicando que dedicó y arriesgó “su vida desinteresadamente para proteger a nuestra nación a lo largo de su carrera en el Servicio Secreto”.

Junto con confirmar que continúa una investigación independiente “para llegar al fondo de lo ocurrido el 13 de julio”, Biden aseguró que “pronto” anunciará al nuevo director del servicio.

Cabe señalar que Trump resultó herido en su oreja derecha por una bala mientras pronunciaba un discurso en un mitin en Butler. Testigos habían alertado de la presencia de un sospechoso, identificado como Thomas Matthew Crooks, que había trepado a un tejado a unos 140 metros del exmandatario, aunque fuera del perímetro de seguridad.

Tras cometer el atentado, Crooks, de 20 años, fue abatido. Por el momento se desconocen sus motivaciones para llevar a cabo el ataque.