Medios norteamericanos reportan que al menos dos personas murieron tras los supuestos disparos contra el expresidente y candidato republicano Donald Trump, quien fue evacuado con restos de sangre en la cara.

Según consigna el The Washington Post, un miembro de la audiencia fue asesinado mientras que el atacante resultó muerto. Otra persona se encuentra en “estado grave”, agregó Richard Goldinger, fiscal de distrito del condado de Butler.

Fuentes del Servicio Secreto aseguran que el exgobernante está seguro y se encuentra bien. A su vez, indican que el tirador fue abatido por un agente de la agencia norteamericana, de acuerdo a CNN.

“El Servicio Secreto ha implementado medidas de protección y el expresidente se encuentra a salvo”, señaló Anthony Guglielmi, Jefe de Comunicaciones del Servicio Secreto de los Estados Unidos.

“Hay una investigación activa de parte del Servicio Secreto y se publicará más información cuando esté disponible”, añadió a través de sus redes sociales.

An incident occurred the evening of July 13 at a Trump rally in Pennsylvania. The Secret Service has implemented protective measures and the former President is safe. This is now an active Secret Service investigation and further information will be released when available.

