El atentado perpetrado este sábado contra el exmandatario estadounidense Donald Trump durante un mitin en Pensilvania ha desataddo una ola de rechazo y solidaridad con el aspirante republicano a la Casa Blanca, desde el actual presidente y rival en la carrera electoral, el demócrata Joe Biden; al exgobernante Barack Obama y el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pasando por los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Argentina, Javier Milei, y el multimillonario Elon Musk.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue uno de los primeros en pronunciarse, expresando su alivio de que Trump esté fuera de peligro.

“Me alegra saber que está a salvo y que se encuentra bien. Estoy rezando por él y por su familia y por todos los que estaban en el mitin”, afirmó Biden en un comunicado.

Además, condenó firmemente el acto de violencia, declarando: “No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una sola nación para condenarla”.

Sin embargo, evitó calificarlo como un intento de asesinato: “Tengo una opinión al respecto, pero ningún dato”.

El expresidente Barack Obama también emitió un comunicado subrayando la necesidad de mantener la civilidad en la política: “Todo el mundo debería estar aliviado de que no resultara herido de gravedad, y aprovechar el momento para renovar el compromiso con la civilidad y el respeto en la política”.

En el Congreso, tanto demócratas como republicanos condenaron en bloque el atentado.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, declaró en X (anteriormente Twitter): “Ese horrendo acto de violencia en un mitin pacífico de campaña no tiene lugar en este país y debería ser condenado de forma unánime”.

Por su parte, el líder de los demócratas en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, agradeció la rápida respuesta de los servicios de seguridad y reafirmó: “Estados Unidos es una democracia. La violencia política de cualquier tipo nunca es aceptable”.

Desde Bruselas, el Alto Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se mostró “conmocionado” por el atentado y condenó enérgicamente el acto: “Conmocionado por la noticia del atentado contra el presidente Trump, que condeno enérgicamente. Una vez más, asistimos a actos de violencia inaceptables contra representantes políticos.”

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, presidente de turno del Consejo Europeo, manifestó su apoyo a Trump en X: “Mis pensamientos y oraciones están con el presidente @realDonaldTrump en estas horas oscuras.”

Orban se había reunido con Trump el pasado jueves, tras participar en la cumbre de la OTAN en Washington y después de una polémica gira por Kiev, Moscú y Pekín que causó malestar en la Unión Europea (UE) y en la Alianza Atlántica porque no había sido previamente consultada.

Desde Canadá, el primer ministro, Justin Trudeau, dijo sentirse “asqueado” por el ataque contra el exmandatario.

“No es posible decirlo más veces: la violencia política nunca es aceptable”, recalcó Trudeau, quien expresó su solidaridad con Trump y con todos los estadounidenses.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, amigo personal de Trmp y quien también sufrió un atentado el 6 de septiembre de 2018 durante un mitin en la ciudad de Juiz de Fora, cuando era candidato presidencial, expresó su solidaridad y deseo de pronta recuperación para Trump: “Nuestra solidaridad al mayor líder mundial del momento. Esperamos su rápida recuperación”.

En tanto, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo un llamado a repudiar el atentado: “El atentado tiene que ser repudiado vehementemente por todos los defensores de la democracia y del diálogo en la política.”

Por su parte el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también condenó el ataque: “Sea como sea, reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana”, dijo.

El presidente argentino Javier Milei, quien mantiene una relación cercana con Trump, expresó su enérgico repudio al atentado: “La bala que rozó su cabeza no es solo un ataque a la democracia, sino a todos aquellos que defendemos y habitamos el mundo libre”, aseveró.

Desde Venezuela, Nicolás Maduro rechazó el atentado y deseó “salud y larga vida” a Trump: “En nombre de Venezuela entera, quiero rechazar y repudiar el atentado contra el presidente Donald Trump y desearle su pronta recuperación. Hemos sido adversarios, pero le deseo al presidente Trump salud y larga vida”.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, vinculó el incidente con el negocio de las armas y la violencia política en Estados Unidos: “El negocio de las armas y la escalada de violencia política en Estados Unidos propician incidentes como el que ha tenido lugar este sábado en ese país”.

El multimillonario Elon Musk aprovechó la ocasión para mostrar su respaldo al precandidato presidencial republicano y pedir el voto para él en las próximas elecciones: “Respaldo por completo al presidente Trump y espero que tenga una rápida recuperación”, dijo.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF

— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024