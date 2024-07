Tres legisladores demócratas pidieron el jueves por la noche al presidente Joe Biden que se retire de la candidatura de su partido a las elecciones, inmediatamente después de que el mandatario diera su primera rueda de prensa en solitario en casi un año.

Los congresistas de la Cámara de Representantes Eric Sorensen, Scott Peters y Jim Himes publicaron comunicados reconociendo la labor de Biden en su mandato, pero solicitándole que abra paso a un liderazgo distinto de cara a las presidenciales.

Las comicios de noviembre, escribió Himes en su cuenta de X, “definirán el futuro de la democracia estadounidense”.

“Debemos presentar al candidato más fuerte posible (…) ya no creo que ese sea” Biden, sentenció el congresista, el demócrata de más alto rango en el comité de Inteligencia de la Cámara Baja.

Con ellos, ya son 17 congresistas del propio partido del presidente los que han expresado públicamente su deseo de que sea otro candidato quien se enfrente al expresidente Donald Trump en noviembre.

Joe Biden’s record of public service is unrivaled. His accomplishments are immense. His legacy as a great president is secure.

He must not risk that legacy, those accomplishments and American democracy to soldier on in the face of the horrors promised by Donald Trump. pic.twitter.com/FMMrTK8pb8

— Jim Himes 🇺🇸🇺🇸🇺🇦🇺🇦 (@jahimes) July 12, 2024