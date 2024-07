El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, protagonizó un segundo lapsus el mismo día, durante una extensa conferencia de prensa este jueves. El mandatario respondió a los cuestionamientos sobre su candidatura y su capacidad para enfrentar a Donald Trump en las elecciones de noviembre.

En la conferencia, Biden se mostró determinado. “Creo que soy la persona más calificada para ser el candidato a presidente. Triunfé sobre Trump una vez y lo volveré a hacer“, afirmó el presidente. Sin embargo, las críticas de figuras demócratas por su desempeño en el debate televisivo con Trump sembraron dudas dentro del partido.

“La idea de que los senadores y los congresistas se preocupen del candidato a presidente no es algo nuevo. Han visto candidatos que han ganado con cifras más bajas que las mías”, enfatizó Biden. “Voy a seguir adelante, hay mucho trabajo por hacer”, añadió.

El evento, crucial para Biden, tomó un giro inesperado cuando el presidente cometió un lapsus al referirse a Kamala Harris, llamándola “vicepresidente Trump”.

“No habría elegido al vicepresidente Trump para ser vicepresidente si no pensara que ella estaba calificada para ser vicepresidente”, dijo Biden, causando confusión entre los asistentes.

Biden chose "Vice President Trump" what is happening!?!?!….. just a stutter btw. pic.twitter.com/Mir6FxLN91

— Coop 🛸 (@coopwastaken) July 11, 2024