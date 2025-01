Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La directora general de Migración de Bolivia, Katherine Calderón, informó que Chile no ha solicitado la extradición del exguerrillero chileno Pablo Muñoz Hoffman, quien fue detenido y liberado en menos de un día en La Paz. Calderón explicó que la alerta roja de Interpol no es considerada una forma de detención en Bolivia y que hasta el momento no hay un proceso de extradición pendiente para Muñoz en ese país. A pesar de que se confirmó que Muñoz está en La Paz, la Policía aún no ha logrado localizarlo. Esta es la única declaración oficial del Gobierno de Luis Arce sobre el caso, luego de que Muñoz fuera liberado sin reacción oficial por parte de Bolivia. Chile, por su parte, anunció que insistirá en la extradición del exguerrillero. Muñoz, junto a otros tres miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, protagonizó la fugada de la cárcel de Alta Seguridad de Santiago en 1996.