Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Unión Europea acordó no reconocer la legitimidad de Nicolás Maduro ante la falta de presentación de actas oficiales que acrediten su victoria en las elecciones venezolanas. España propuso aplicar sanciones contra el régimen, pero no logró la unanimidad necesaria. El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, afirmó que Maduro carece de legitimidad democrática como presidente y que la UE seguirá relacionándose con Caracas a pesar de no reconocer su Gobierno.