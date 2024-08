Nicolás Maduro acusó al alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, de “apuntar sus fusiles y sus cañones” contra Venezuela.

Durante una cumbre virtual con jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el líder chavista arremetió contra Borrell luego que el diplomático pidiera mayor transparencia sobre los resultados de los cuestionados comicios del 28 de julio.

“Josep Borrell apoya el holocausto palestino, la masacre de Gaza, es cómplice de la masacre de Gaza, y ahora entonces apunta sus fusiles y sus cañones contra Venezuela”, indicó Maduro, según recoge Agencia EFE.

A su vez, el gobernante venezolano acusó a Borrell y a la UE de estar subordinados por Estados Unidos, país que ha aplicado sanciones a diversos funcionarios del chavismo.

“Borrell y la UE no solo se arrastran en relación a Venezuela, Josep Borrell instiga, apoya una guerra abierta contra Rusia desde Ucrania”, puntualizó.

“Ojalá los Gobiernos de la UE tuvieran la independencia que tenemos nosotros, modestos gobiernos de América Latina y el Caribe en el ALBA, ojalá tuvieran aunque sea un cabello de dignidad”, remarcó.

Recordemos que el viernes pasado Borrell aseveró que la UE no reconocerá a Maduro como presidente de Venezuela hasta que se publiquen las actas oficiales de las elecciones.

Por lo mismo, el jefe de la diplomacia europea exigió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregue las actas electorales para que puedan ser revisadas. Esto, luego que el jueves el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convalidara el cuestionado triunfo de Maduro en los comicios.

“Mientras no veamos un resultado que sea verificable no lo vamos a reconocer”, indicó Borrell en conversación con los medios, remarcando que “todo el mundo tiene que poder constatar cuál es el resultado de una elección”.

En la instancia, el diplomático español enfatizó que esto “todavía no se ha producido y ya, prácticamente, hemos perdido la esperanza de que se produzca”.

En respuesta, el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, acusó a la UE de apoyar un “golpe de Estado fascista” con un “sucio comunicado”.

“Venezuela repudia la declaración del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, las cuales hunden nuevamente a ese bloque en el fango putrefacto”, mencionó el sábado, de acuerdo a El Español.

“El sucio comunicado redactado por el señor Borrell no solo es una afrenta a la dignidad nacional, sino que es un burdo panfleto que se atreve a reivindicar como válida la estafa del fascismo que difundió documentos forjados y espurios”, sostuvo.

Cabe señalar que un alto funcionario electoral de Venezuela afirmó no haber recibido “evidencia alguna” de que Maduro efectivamente haya ganado las elecciones. En entrevista con The New York Times, Juan Carlos Delpino, uno de los cinco rectores del CNE, aseveró no tener pruebas del supuesto triunfo del líder chavista, pese a que el organismo lo anunció como vencedor de los comicios.