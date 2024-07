En Argentina, el misterioso caso de Loan, un niño de 5 años desaparecido hace casi un mes en Corrientes mientras buscaba naranjas en el campo de su abuela, ha generado conmoción y especulaciones. A pesar de la intensa búsqueda, aún no se sabe qué sucedió con el pequeño. Se ha detenido a seis personas, incluyendo un exfuncionario municipal y su esposa, acusados de trata de personas, y a un polémico policía que habría obstruido la investigación. Se barajan hipótesis desde raptos hasta un posible atropello por parte de la pareja mencionada, lo que ha desencadenado una compleja trama judicial y social. Mientras tanto, en Chile, la conexión con el caso de Tomás Bravo, un niño desaparecido y encontrado sin vida, resuena en la memoria colectiva y evidencia la urgencia de esclarecer estos casos de desapariciones infantiles.

Todos han visto a Loan. Ya sea en su video tocando el acordeón o en las especulaciones cazando interacciones en las redes sociales. Ni siquiera hace falta mencionar su apellido. Pero lo que nadie sabe aún, ni siquiera los seis detenidos e imputados en el caso, es por qué este niño argentino de 5 años nunca volvió de su caminata en el monte, a 600 metros de la mano de su papá.

Va casi un mes desde que el pequeño salió en busca de naranjas al campo de su abuela, ubicado en el paraje Algarrobal de la provincia norteña de Corrientes, a unos 760 kilómetros de Buenos Aires, y su destino es un enigma. Si un almuerzo junto a su familia -inmortalizado en una foto, la única certeza del caso- fue la excusa para raptarlo y venderlo a un tercero con fines de trata. O si el niño murió tras ser atropellado por la camioneta de una exfuncionaria municipal y su esposo, un exmiembro de la Armada argentina. Así de extremas son las caras posibles de esta perinola judicial que da giros a cada hora y evoca a los chilenos los peores detalles de otro hecho tristemente célebre y sin responsables: la muerte de Tomás Bravo.

Un vistazo rápido lo comprueba. El caso de Loan Danilo Peña borró con cualquier prioridad de la inagotable agenda política y social de Argentina. Si hasta el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se aventuró vía X hacia la hipótesis del atropello, sin pruebas suficientes ni testimonios judicializados, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló del uso de “equipos radiológicos” para “ver la panza de los animales”.

Hay una mezcla ciudadana de preocupación y morbo en igual dosis por un nene que falta de su hogar desde el 13 de junio pasado, mientras periodistas de televisión invierten horas en hacer el trabajo que el Estado argentino y sus tres poderes parecen ser incapaces de demostrar.

Loan, más de 20 días sin rastros: quiénes son los seis detenidos por trata

Loan no está. Pero sí seis detenidos, cada uno con su coartada más o menos elaborada. A diario, los abogados defensores cruzan sus versiones y se desestiman entre sí, pero la única certeza sigue siendo la foto del 13 de junio donde se los ve a los implicados comiendo fideos junto al menor en la casa de su abuela paterna Catalina Peña (87), a quien él conocía por primera vez.

En la mira de la Justicia argentina figuran Antonio Benítez (35), el tío del niño, y una pareja de amigos, conformada por Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez (49) y Mónica del Carmen Millapi (35). Benítez, trabajador rural y dueño de un perfil en Facebook con varias fotos de niños, salió primero al naranjal después del almuerzo. Luego, arribaron allí Loan y otros chicos del lugar acompañados por Ramírez y su mujer, Millapi, quien relató que ella y su pareja se distrajeron en el campo por un llamado que recibieron sobre la salud de su cuñado internado en la ciudad de Goya. Fue cuando perdieron de vista a Loan, según su testimonio.

El matrimonio Ramírez-Millapi quedó imputado inicialmente por “abandono de persona”, al igual que el tío de Loan. No obstante, la acusación cambió a la de partícipes primarios del delito de trata de personas, ya bajo la órbita de la Justicia Federal. A los hombres los mandaron a una cárcel federal de Salta y a la mujer, a una de Chaco.

Acusados como autores del delito de captación de un menor con fines de trata de personas están la exdirectora de Producción del municipio de 9 de Julio, María Victoria Caillava (52), y su marido, el capitán de navío retirado Carlos Pérez (63), quienes habrían secuestrado a Loan para venderlo a un tercero. Hubo allanamientos en la provincia de Chaco y hasta en Paraguay, pero sin elementos de relevancia para la causa y el hilo conductor entre los protagonistas.

El sexto personaje apresado por el caso es el más polémico: el policía Walter Maciel (43), que estaba a cargo de la comisaría de 9 de Julio y de las primeras horas de la búsqueda. Ya apartado de su cargo, se dio a conocer un historial de denuncias por coimas y hasta de presunto abuso sexual contra la periodista Griselda Blanco, asesinada en 2023. La Justicia cree que Maciel entorpeció la causa y encubrió a parte de los acusados, permitiendo a los presuntos captores zafar de los controles policiales.

El nexo entre el comisario y la funcionaria Caillava se relacionaría al manejo de las partidas de combustible que se entregaban a la comisaría. Se habla de que Maciel tendría una “deuda” con la empleada municipal porque requería muchos más litros que sus antecesores en el cargo. Todo es materia de investigación.

La primera y última visita de Loan a su abuela: ¿lo atropellaron y su tía lo encubrió?

La postal del último almuerzo del 13 de junio tiene a los detenidos y al papá de Loan, José Peña (56), entre las caras visibles. Fue publicada en redes por la propia tía del niño, Laudelina Peña (45). Además, su sobrina Camila (23), prima de Loan, se encuentra en la foto, al lado de Millapi.

Laudelina no se lleva bien con la anfitriona Catalina. Nunca fue detenida y cobró notoriedad pública la semana pasada. Sin estar acusada y tras planear con su abogado una presentación elocuente ante el fiscal de turno por el delito de “encubrimiento” (que no es de índole federal como la trata), la tía de Loan se convirtió en la autora de una declaración impensada.

Dieciséis días después de la desaparición, con el caso encaminado hacia la trata con fines de explotación, dijo que a su sobrino lo pisó el exmarino Carlos Pérez cuando se retiraba del almuerzo en su camioneta Ford Ranger blanca junto a su esposa, la funcionaria Caillava. Señaló que lo cargaron, enterraron el cuerpo del nene y que a ella la amenazaron para que no contara nada. Así que plantó una zapatilla: “Escuché el ruido del choque. También el de la frenada”.

Nuevas pericias se concretaron, tanto a domicilios como al vehículo antes mencionado. Justamente en la caja hallaron dos pelos, que serán cotejados con el ADN de los padres de Loan, y rastros de sangre: una de las ruedas de la camioneta dio positivo con el luminol -el compuesto químico que detecta el hierro presente en la hemoglobina- y hay “pintura desprendida”.

La declaración de Laudelina fue rápidamente sostenida por el gobernador Valdés, quien en su cuenta de X posteó casi desahogado: “Se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan”. La frase perdió fuerza en los últimos días, sin todavía el suficiente respaldo judicial, y en Corrientes ya se habla de un escenario de “crisis institucional”.

Ahora, ¿por qué una funcionaria pública y un capitán de navío retirado estaban en el almuerzo de una anciana y su familia en medio del campo? Catalina Peña es cercana a Caillava porque tiene un campo vecino al suyo. Y en los últimos meses, trascendió una cuestión relacionada a la herencia de los terrenos: la abuela de Loan no se llevaría bien con la mamá del pequeño, María Luisa Noguera (46, ausente en el almuerzo). Tampoco con Laudelina y su yerno Antonio Benítez, uno de los seis detenidos. La trama se vuelve a enredar.

El 13 de junio pasado se conmemoraba la festividad de San Antonio, pero había otra promesa detrás. Dijo Catalina que en mayo había perdido su celular. Pasaron seis días, vio pasar dos gallinas y le expresó al santo que si su teléfono aparecía, se las ofrendaba directamente. En minutos, la llamaron de la localidad de 9 de Julio -donde trabaja Caillava- para avisarle sobre el hallazgo del aparato. “Cumplí con él, me vino a castigar más grande y me hizo perder a este nieto”, señaló a La Nación la anfitriona del último encuentro.

Ante las cámaras, la anciana dice no saber qué sucedió con Loan. Manifestó que no entiende por qué su nieto se alejó 600 metros con Caillava -a quien tenía agendada en WhatsApp- y Pérez a buscar naranjas si a 20 metros de la mesa del almuerzo hay, justamente, naranjos. Los familiares le pidieron a Catalina que no hable más para “no hundirlos”. Y en una de sus declaraciones televisivas, la señora de 87 años llegó a sospechar de una figura del folklore guaraní: “Me dijeron que el ‘Pomberito’ se lleva las criaturas, que sale al mediodía, cuando calienta el sol”.

Por lo pronto, la hipótesis de que Loan fue atropellado por Pérez y Caillava, encubiertos por su tía Laudelina, parece ir tomando forma. Durante la tarde del viernes, las autoridades argentinas informaron que Laudelina Peña había sido calificada oficialmente como imputada por sustracción de menores, y hasta el cierre de este artículo, se encontraba prestando declaración en una unidad policial.

Pero faltaba un actor más: la irrupción en escena Camila Peña, la prima de Loan también presente en el almuerzo, a decir que su tía “miente” en cuanto al accidente, ya que ambas siempre estuvieron juntas. Y en paralelo, el abogado mediático Fernando Burlando, famoso por su participación en casos resonantes como el de Diego Maradona contra su exesposa Claudia Villafañe y los asesinatos del fotógrafo José Luis Cabezas o del joven Fernando Báez Sosa, arribó a Corrientes en representación de la familia del niño para hacer su propia reconstrucción e inspección ocular. No sólo tilda como “descabellada” la versión del atropello, sino que también desconfía del relato del papá de Loan por contradicciones.

“Volver a vivirlo”: la conexión de Loan con el chileno Tomás Bravo

El caso de Loan en Argentina trajo a la memoria de los chilenos el de Tomás Bravo, el chiquito de 3 años que permaneció desaparecido seis días y fue hallado sin vida en una zanja el 26 de febrero de 2021 en Caripilun, en la comuna de Arauco.

A más de tres años, recién el próximo 23 de julio se dará la audiencia de juicio oral contra Jorge Escobar, el tío abuelo, por el delito de abandono de menor de edad con resultado de muerte.

La fiscal Marcela Cartagena pidió la pena de 10 años de cárcel para Escobar, quien está libre ante la inexistencia de pruebas que acrediten su participación en el fallecimiento del nene. La funcionaria judicial ya se refirió a “situaciones irregulares” y hasta eventuales “negligencias” en el trabajo de la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal, tal como reveló en exclusiva BioBioChile.

El complejo y estirado caso de Tomás Bravo tiene como único imputado a su tío abuelo en el abandono, pero no así en la arista paralela: la sustracción del menor. Es la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien investiga la querella interpuesta por Estefanía Gutiérrez, madre del pequeño.

Días atrás, la mamá de Tomás se hizo eco de la búsqueda de Loan en el país vecino y publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en base a su lamentable experiencia: “Nunca estás preparada para volver a compartir una noticia así como esta. Espero que este bebé aparezca sano y salvo”.

En Argentina, actualmente hay 1.777 niños y adolescentes que son buscados, según el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas (Rnipme). La ausencia de Loan no será la última en quedar asentada. Y así como en el caso de Tomás Bravo, el enigma de los responsables de hacerlo desaparecer tampoco.