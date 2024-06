El Instituto Liberal de Praga desmintió estar detrás del premio entregado este lunes al presidente de Argentina, Javier Milei, en su visita a la capital de República Checa.

A través de un comunicado divulgado en su página oficial, el Instituto Liberal aseguró que “no es verdad” que el galardón recibido por el mandatario trasandino provenga de la institución.

Dicho premio, aseveró la entidad, “está siendo difundido sin autorización de nuestra parte por personas que no participan en las actividades del Instituto Liberal desde hace varios años, no tienen ningún cargo en el instituto y no tienen derecho a hablar en su nombre”.

“El director del instituto, el consejo académico, el director de investigaciones, el economista jefe y otras personas que realmente han participado en el funcionamiento del instituto en los últimos años no están de acuerdo con la premiación de Javier Milei”, precisa el escrito.

V médiích se objevily zprávy, že udělíme Výroční cenu 2024 Javieru Mileiovi. https://t.co/ETKHhtnswW Není to pravda. Tuto zprávu neoprávněně naším jménem šíří osoby, které se na činnosti institutu nijak nepodílejí, nemají v institutu žádnou funkci a nemají právo za něj mluvit. — Liberální institut (@libinstcz) June 21, 2024

De hecho, añade el Instituto Liberal, el premio anual de 2024 ya fue entregado, siendo recibido por Alain Bertaud, reconocido urbanista francés.

A su vez, desde la organización exigieron a los organizadores a que “dejen de asociar el evento con nuestro nombre de cualquier manera y no utilicen el nombre de nuestro instituto, el nombre de nuestros proyectos o nuestro logotipo e identidad corporativa”.

“Es prematuro conceder este premio a Milei”, señaló a EFE Martin Pánek, director del instituto.

“Estamos en contra de sus medidas contra las drogas, el aborto y las manifestaciones públicas. Nosotros estamos a favor de la legalización de la marihuana y del aborto”, agregó.

El Presidente Javier Milei recibió el Premio del Instituto Liberal de la República Checa, en el Palacio Žofín de Praga. pic.twitter.com/zv9rY8nLJV — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 24, 2024

El premio había sido anunciado por Jiri Schwarz, fundador del Instituto Liberal quien ahora se desempeña como rector de la Universidad Anglo-Americana en Praga.

“Ese señor es un mentiroso”, aseveró Pánek refiriéndose a Schwarz, añadiendo que la entidad está estudiando una eventual denuncia en su contra.

Luego de recibir el cuestionado premio, Milei se reunió con el Presidente de República Checa, Petr Pavel, en el Castillo de Praga.