Desde Joe Biden hasta Vladimir Putin: diversos líderes mundiales reaccionaron al triunfo de Claudia Sheinbaum en las presidenciales de México.

La candidata oficialista se convertirá en la primer mujer en ocupar el sillón presidencial en un país que ha estado marcado por la violencia ligada al crimen organizado.

“Espero que su liderazgo y su programa de progreso social inspiren a la región y nos siga uniendo como países hermanos. Un abrazo a todo el pueblo mexicano”, tuiteó el presidente de Chile, Gabriel Boric.

Joe Biden también felicitó a Sheinbaum por su su “histórica” elección como la primera mujer presidenta del país azteca.

“Expresé nuestro compromiso de promover los valores e intereses de ambas naciones en beneficio de nuestros pueblos”, dijo en un comunicado.

“Espero trabajar estrechamente con la presidenta electa Sheinbaum en un espíritu de asociación y amistad que refleja los vínculos duraderos entre nuestros dos países”, agregó.

Vladimir Putin hizo lo propio, enviando un telegrama a Sheinbaum para felicitarla, expresando su confianza en que ambos países continuarán desarrollando una “cooperación constructiva”.

“Reciba mis sinceras felicitaciones por su victoria en las elecciones presidenciales”, indicó, remarcando los lazos de amistad entre Rusia y México, que calificó de “tradicionales”.

“Esperamos que su mandato presidencial propiciará la profundización de la cooperación constructiva entre nuestros países”, enfatizó.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, también saludó a la mexicana por su triunfo en las urnas, mostrando su deseo de “trabajar de forma estrecha” con la presidenta electa.

“En nombre del Gobierno de Canadá, felicito a Claudia Sheinbaum en su elección como la primera mujer presidenta de México”, enfatizó.

“Espero trabajar de forma estrecha con la presidenta electa Sheinbaum para fortalecer aún más la amistad entre Canadá y México que está enraizada en conexiones culturales, prioridades comunes y una dinámica relación comercial e inversora”, puntualizó.

Congratulations to Mexico’s president-elect, Claudia Sheinbaum, on a historic win.

Our free trade agreement is the envy of the world, and the result of a strong, mutually beneficial relationship.

I look forward to strengthening that relationship with you to create more…

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 3, 2024