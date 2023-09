El primer vicepresidente del Congreso de Perú, Nano Guerra, falleció este viernes debido a una descompensación a la edad de 60 años en la ciudad de Arequipa, informaron fuentes oficiales.

El congresista, del partido fujimorista Fuerza Popular, se había trasladado a la ciudad sureña de Arequipa, a donde había llegado para participar de la convención minera Perumin.

Según informó la agencia estatal Andina, el legislador sufrió una descompensación cuando se encontraba en el distrito Punta de Bombón, provincia de Islay y fue trasladado a una posta médica del lugar, donde falleció.

Posteriormente, fue conducido al Hospital Manuel Torres Muñoz de EsSalud, en el distrito de Mollendo, provincia de Islay, donde aún permanecen sus restos.

Según reveló diario El País, el político no pudo ser atendido en Punta de Bombón, debido a que no habían médicos en el recinto de salud de la localidad, para luego ser llevado en un automóvil particular al distrito de Mollendo, donde llegó sin signos vitales y donde no pudo ser reanimado.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del congresista Hernando Guerra García Campos. Extendemos nuestras condolencias a familiares, seres queridos y parlamentarios”, sostuvo la Presidencia del Consejo de Ministros en la red social X, antes conocida como Twitter.

Guerra fue abogado y trabajó también en medios de comunicación, y en 2020 fue presentado en las listas de la formación fujimorista para las elecciones de 2021, donde fue elegido.

Durante el primer periodo legislativo fue el portavoz de su partido, luego pasó a ser el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento y desde el 26 de julio de este año ocupaba el cargo de primer vicepresidente del Congreso.

Desde la madrugada, numerosos políticos de diversos partidos y autoridades han expresado su pésame ante la repentina muerte de Guerra.

“Lamento profundamente la pérdida del congresista y vicepresidente del Parlamento, Hernando Guerra García. Su destacable vocación por el diálogo y servicio al país siempre serán recordados. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz, colega”, expresó el presidente del Congreso, Alejandro Soto, en la red social X (antes Twitter).

Por su parte, la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también expresó sus condolencias a la familia del político.

“Lamento y me duele profundamente la inesperada partida de Nano Guerra García, con quien construí en los últimos años una gran relación personal. Ha sido en todo este tiempo un amigo muy especial, por su inteligencia, su integridad, su lealtad y su compromiso”, indicó también en la red social X.