Congresistas de la derecha de Perú exigieron este lunes ver el cadáver del jefe histórico de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

Esto, mientras el cuerpo permanece desde el sábado en la morgue a la espera de que la fiscalía decida si lo entrega a la encarcelada viuda para sepultarlo.

La fiscalía debe tomar una decisión en medio de versiones de prensa de una teleconferencia del fiscal con Elena Yparraguirre, viuda de Guzmán.

Además, número dos de la organización maoísta que cumple cadena perpetua desde 1992 en una cárcel de Lima.

Desde la muerte de Abimael Guzmán a los 86 años el sábado, surgieron reclamos para ver su cadáver ante suspicacias de algunos. Consideran que el presidente de izquierda Pedro Castillo simpatizaba con Sendero Luminoso, algo que el mandatario niega de plano.

“Lamento mucho que autoridades de la fiscalía hayan impedido que verifique si el cuerpo que tienen es el del terrorista Abimael Guzmán”, tuiteó el congresista José Cueto, un ex almirante quién dirigió operaciones antiterroristas hace una década.

He venido a la Morgue Central del Callao a verificar que el cuerpo ubicado acá es el del terrorista #AbimaelGuzmán.

Los responsables de @FiscaliaPeru no me permiten el ingreso, lo cual es una violación a las atribuciones que me da la Constitucion y el Reglamento del Congreso. pic.twitter.com/N96vUM6kA2

— José Cueto (@JoseCuetoAservi) September 13, 2021