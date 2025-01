Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

En los Premios Caleuche, la actriz Esperanza Silva tuvo problemas técnicos al intentar dar su discurso, ya que la producción no tenía el texto, generando un momento incómodo. Tras varios intentos fallidos, Javiera Contador intervino para señalar la ausencia del discurso de Silva en la pantalla. Finalmente, pese a no tener el apoyo, la actriz terminó tomando la palabra donde criticó la falta de producciones nacionales en la televisión abierta y denunciando dificultades en las negociaciones con los canales. La intervención de Silva fue aplaudida por sus colegas, quienes respaldaron sus palabras. Más tarde, la organización de Chile Actores compartió en redes sociales el discurso completo que no pudo ser entregado en la ceremonia debido a los problemas técnicos.