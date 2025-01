Paulina Urrutia, reconocida actriz chilena, fue galardonada como Mejor actriz de soporte en serie en los Premios Caleuche, por su participación en Baby Bandito, sin embargo, no pudo asistir a la gala debido a que se encuentra en tratamiento contra el cáncer de mama triple negativo. Sus compañeros le enviaron un emotivo saludo durante la ceremonia, destacando su ausencia pero transmitiéndole cariño.

Paulina Urrutia fue una de las premiadas en la pasada gala de los Premios Caleuche, al recibir el galardón como Mejor actriz de soporte en serie, por su rol en Baby Bandito.

Sin embargo, la artista no asistió al evento en Teatro Oriente, por lo que sus compañeros aprovecharon de enviarle un saludo.

De acuerdo a lo que replicó Página 7, fue la animadora Javiera Contador quien explicó la ausencia de Urrutia.

“Un fuerte aplauso para Paulina Urrutia, hoy no está con nosotros, pero por supuesto le hacemos llegar el cariño, que se sienta a través de las pantallas este hermoso reconocimiento”, indicó sobre el escenario.

Vale recordar que Paulina Urrutia actualmente se encuentra en pleno tratamiento contra el cáncer de mama triple negativo, por lo que se ha mantenido alejada del foco público.

¡Felicidades Paulina! ✨La querida actriz Paulina Urrutia se quedó con el #PremioCaleuche en la categoría de Mejor Actriz de Soporte en Series por su trabajo en la serie “Baby Bandito” de @NetflixLAT donde interpretó a “La Buitre” pic.twitter.com/JKusdFqKTy — Chileactores (@Chileactores) January 31, 2025

No obstante, hace algunos días tuvo una aparición en una ceremonia en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, para recibir su título de actriz.

“Este es un acto de reconocimiento a su destacada trayectoria como actriz y mujer dedicada a la puesta en valor de la cultura y las artes en nuestro país”, indicó la institución en ese entonces.

Por su lado, en aquella oportunidad, la intérprete se limitó a decir: “¡Soy actriz!”.

Urrutia dio una entrevista a Claudia Conserva hace unos meses, donde explicó que está tratando la enfermedad en el sistema público.

“Estoy haciendo todo lo que corresponde para poder sanarme. Y también tengo la calma de que si esto no resulta, yo no podría decirte ‘estoy pedida’, también siento que hay alguien con nombre y apellido que me puede estar echando de menos y tampoco sería tan terrible pasar a otro plano”, señaló tranquilamente.