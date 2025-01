Hace algunos días la actriz Claudia Pérez estuvo en el late Todo va a estar bien, en donde confirmó que se encuentra en una nueva relación, la cual inició tiempo después de su separación con Rodrigo Muñoz.

Recordar que ambos tuvieron un matrimonio que se extendió por cerca de 30 años, el cual finalizó en febrero de 2024.

“Me encontré con una persona, pero no la busqué, se dio no más. No lo vi venir para nada, no lo estaba buscando. Llegó y ha sido hermoso, pero no tuve esa necesidad de las citas a ciegas”, indicó en ese momento.

Lo cierto es que, en una reciente conversación con La Cuarta, Muñoz confesó que también está en pareja.

“Tengo una polola, veinte años menor que yo. Estoy pololeando, lo paso tan bien, me tratan tan bien. Me di la oportunidad de conocer nuevas personas”, indicó.

“Por primera vez me atreví a tener otra pareja. Antes siempre estaba como esperando. Ahora tomé la decisión y tengo otra pareja, y ya estoy en otra”, agregó.

“Nos encontramos, simplemente el destino. Yo estaba pasándolo muy mal, recién separado, muy triste, y de repente nos encontramos. Fue una luz”, comentó.

En la instancia, Rodrigo Muñoz fue consultado respecto a su actual relación con Claudia Pérez. El actor dejó entrever que ambos se han distanciado, contradiciendo en parte lo que expuso su exesposa tiempo atrás.

“Con Claudia seguimos siendo… no amigos, no somos amigos. Ya no trabajamos juntos ni nada, pero tengo muy buenos recuerdos. Tenemos una bonita historia de amor. Al principio me enrabié porque no sabía por qué nos estábamos separando. Nunca lo pude entender”, expresó.

“A Claudia la quiero, la amo, pero no volvería. En un momento pensé que podíamos volver, pero ahora no. Ya nos desvinculamos de todo, no tenemos la compañía. Los dos podemos ocupar el nombre, pero ella hace sus obras y yo hago las mías”, agregó.

“Para mí fue un infierno separarme, no lo podía creer, además de la forma que fue, extraño: nada concreto, desgaste de pareja. Y salir en Las Últimas Noticias, en portada, no me los esperaba tampoco”, concluyó.

Hay que señalar que Muñoz y Pérez fueron parte de la teleserie Como la vida Misma, durante el primer semestre de 2024. En la ficción, ambos formaban un matrimonio.