Los reconocidos actores nacionales Mónica Carrasco y Jorge Gajardo, famosos por su participación en la serie "Los Venegas", revelaron en una entrevista su difícil situación económica. Durante el programa "Todo va a estar bien" de Vía X, Gajardo recordó que en la época de la serie tenía un sueldo mayor al de Carrasco, y al pedir que se igualara, su propio salario fue reducido. Actualmente, la pareja cuenta con pensiones de exonerados políticos de $180 mil y $220 mil respectivamente, y a pesar de tener propiedades en su poder, admiten que no alcanzan para vivir tranquilos. Ante la crítica sobre la supuesta falta de ahorros por parte de los actores, Carrasco defendió la realidad de que no todos reciben sueldos millonarios en la industria televisiva.

Mónica Carrasco y Jorge Gajardo, destacados actores nacionales y recordados por la serie “Los Venegas”, revelaron en una reciente entrevista la difícil situación económica que atraviesan.

En conversación con el programa “Todo va a estar bien” de Vía X, la icónica pareja recordó su paso por la famosa serie que emitió su primer capítulo en 1989, y donde Jorge Gajardo reveló que con su esposa y también colega, no tenían el mismo sueldo en ese entonces.

“La experiencia terrible fue cuando trabajamos en ‘Los Venegas’ y a mí me pagaban más, entonces yo me molesté. Fui a hablar… y dije ‘por qué no le suben el sueldo a ella’, y me rebajaron el sueldo a mí”, contó.

Difícil situación económica de actores de “Los Venegas”

Luego de ello, Eduardo de la Iglesia les consultó sobre su pensión, a raíz de los dichos de Gloria Benavides, en una episodio anterior del programa, donde reveló que solo le alcanza para comprar dos remedios.

Aquello fue el paso para abordar su propia situación económica actual: “El Jorge el último cheque que le llegó a hace muchos años atrás, de su AFP… cinco lucas, y con eso se le terminaron los fondos. El último cheque fue (de) cinco lucas“, contó Mónica.

Cabe recalcar que esto ocurre previamente a la creación de la pensión garantizada universal.

En esa línea, agregó que “nosotros tenemos una pensión de exonerado político… en el caso mío es $180 mil y el caso de Jorge $220 mil”, reveló.

“¿Con eso pueden vivir tranquilos? ¿Tienen ahorros?”, les preguntó Eduardo de la Iglesia. “No, para nada”, respondió Carrasco.

“Nosotros ahorramos, cotizamos, todo. La casa es nuestra y tenemos un departamento que arrendamos también y con eso nos vamos arreglando, pero igual no alcanza. Por mucho que uno ahorre no eran unos sueldos así multimillonarios como para uno decir ‘tengo asegurada la jubilación"”, reflexionó.

Con respecto a la creencia popular de que los actores de televisión ganan sueldos millonarios, y la crítica que se genera en las personas que aseguran que no ahorraron lo suficiente, Mónica Carrasco fue tajante.

“Es injusta la crítica, da la sensación de que todos los actores hubiéramos ganado unos sueldo estratosféricos y millonarios y no es así”, aseguró.