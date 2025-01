Durante la noche del recién pasado miércoles 8 de enero se vivió la tan esperada final de Top Chef Vip, donde Javiera Acevedo se quedó con un millonario premio y un auto.

La actriz chilena se impuso a las demás finalistas, Escarlette Gálvez y Disley Ramos, en una difícil y emocionante competencia, adjudicándose 30 millones de pesos.

De esta manera, la ganadora de la segunda temporada del programa culinario conversó con Página 7 donde reveló el proyecto que llevará a cabo con el premio final.

Javiera Acevedo y su proyecto con millonario premio de Top Chef Vip

“Tengo ganas de hacer una inversión con un producto que quiero lanzar. Ojalá lo pueda hacer este verano, sería un golazo”, dijo en una entrevista con el medio citado.

En esa misa línea, entregó detalles de otro posible proyecto relacionado con la cocina, pero a gran escala.

“Es una inversión para poder producirlo. Y más adelante, si Dios quiere… ¡ay!, es que no lo quiero contar, si no me van a copiar la idea”, aseguró.

Producto que será “un golazo”

“Tengo ganas de tener un puestito, porque no quiero partir tan grande. El día de mañana feliz tendría un restorán, pero sé la intensidad que eso significa. No sé si quiero destinar mi vida hoy a un restorán, porque sé lo sacrificado que es para que te vaya bien, estar dedicándole todo el tiempo a eso”, reveló.

Ante esta última idea aseguró que debe ser un proyecto bien planificado y del cual tiene “ganas de hacerlo” cuando su hijo esté más grande.

“Pero sí un puestito, con un producto para comer y tomar. Espero lanzar este verano y tiene que ser un golazo. Porque si lo hago, va a ser exquisito”, adelantó.

Finalmente reveló: “El nombre y el producto es un golazo… que es demasiada buena”, cerró.