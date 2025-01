Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El actor Keller Fornes, recordado por participar en series como The Walking Dead, falleció a los 32 años en su hogar en Eastland, Texas. Su agente, Linda McAlister, confirmó la trágica noticia, destacando el talento y energía de Fornes. Aunque su familia prefirió no hacer comentarios públicos, se sabe que el actor había luchado contra el alcoholismo y recientemente había celebrado cuatro años de sobriedad. La causa de su muerte aún no ha sido revelada.