Fue a fines de 2024 cuando la periodista Cecilia Gutiérrez expuso una compleja situación por la que habría atravesado el matrimonio entre María José Castro (Lady Ganga) y Nicolás Copano.

En ese entonces, rumores apuntaban a una supuesta infidelidad del comunicador, quien había contraído matrimonio en abril pasado.

La situación fue abordada por Castro en un pasado episodio de su podcast, aunque evitando dar detalles.

“No lo estoy pasando bien, al respecto, no es algo fácil. Quiero decir un par de cosas, porque independiente de…, creo que he recibido un trato súper bonito de parte de la comunidad (seguidoras), pero por otro lado he recibido un trato penca (sic) y despectivo. Es como, ‘oye, yo no he hecho nada’, y he recibido comentarios súper mala onda”, indicó en ese entonces.

Nicolás Copano y Lady Ganga

🔴 Ya estamos en vivo con los resultados de la PAES 2024 y todo el acontecer nacional e internacional https://t.co/JrdXkTZJZp — Nicolas Copano (@copano) January 6, 2025

Por su parte, Copano optó por guardar silencio e incluso se alejó de su programa en plataformas de internet.

No obstante, este lunes el periodista volvió al espacio, donde hizo una reflexión y confesó haber tenido un complicado momento personal, de acuerdo a lo que replicó Página 7.

“Yo fui muy irresponsable, culpa de mi falta de experiencia en relación a la muerte, con mi duelo. Mi padre murió el día 28 de agosto y yo no supe frenar, fui tan tonto como la vez que no me tomé mi luna de miel y preferí trabajar”, indicó.

De hecho, en la oportunidad aprovechó de dar un mensaje en especial a su esposa.

“Aprovecho de agradecer, en primer lugar, a mi esposa, María José Castro, que está en unas merecidas vacaciones, descansando, y que estuvo todo el tiempo conmigo, para mi es lo más importante de mi vida, y soy muy feliz de saber que está ahí”, expuso.

“A mi familia, mi madre, mis hermanos, Samantha y Fabrizio, que han estado preocupados de mi sanidad y por supuestos a todos mis colegas”, concluyó.

Hay que señalar que el padre de Nicolás Copano murió el pasado 29 de agosto.