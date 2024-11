María José Castro, conocida en el mundo de las redes sociales como Lady Ganga, realizó un extenso descargo en su podcast ‘Las Amikas’, donde confesó estar atravesando por un momento difícil.

La situación se da en medio de los rumores de supuesta infidelidad de su esposo, Nicolás Copano, situación que fue develada hace una semana por Cecilia Gutiérrez.

En este sentido, junto con reconocer que atraviesa por una dura situación personal, la comunicadora aseguró que también ha recibido malos comentarios en sus perfiles de redes sociales.

“Creo que, sin duda, es una instancia para contarles que no es algo fácil, es súper difícil cuando se trata de tu vida. Es una posición donde no imaginé que iba a estar”, indicó.

“No lo estoy pasando bien, al respecto, no es algo fácil. Quiero decir un par de cosas, porque independiente de…, creo que he recibido un trato súper bonito de parte de la comunidad (seguidoras), pero por otro lado he recibido un trato penca (sic) y despectivo”, agregó.

“Es como, ‘oye, yo no he hecho nada’, y he recibido comentarios súper mala onda, súper agresivos. En mi Instagram me dejan emojis, comentarios, etcétera (…) quieren hacerme daño”, siguió.

Asimismo, Castro dejó en claro que está abordando el tema con su entorno más cercano.

“Pase lo que haya pasado, me he sentido respaldada por la gente que me importa. Mis seres queridos y la comunidad ‘Amikas"”, detalló.

“No son días fáciles, también me siento vulnerable. (…) Yo también creo que mis siguientes pasos son aquellos que veré de manera personal, pero trataré de pasarlo bien en mi vulnerabilidad. La vida tiene momentos buenos y malos”, concluyó.

Hay que señalar que ‘Lady Ganga’ y Nicolás Copano se habían casado en abril pasado, en una ceremonia que se desarrolló en los Juegos Diana.

Revisar desde el minuto 07:00