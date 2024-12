El rostro televisivo Jean Philippe Cretton compartió su experiencia con la vasectomía realizada hace algunos años en un reportaje de Chilevisión Noticias, destacando que es una decisión permanente y personal. Cretton mencionó que, al tener una hija de diez años, consideró que la crianza ya estaba avanzada para tener más hijos. Asimismo, reveló que no siguió las indicaciones médicas de no tener relaciones sexuales durante siete días y que realizó un examen de espermiograma, resultando en una abstinencia de un mes y medio. El urólogo de la Clínica Sanatorio Alemán explicó que la vasectomía consiste en seccionar los conductos deferentes para evitar la presencia de espermatozoides en el líquido seminal, lo que no afecta la apariencia del semen eyaculado.

Fue el pasado viernes cuando, en una nota de Chilevisión Noticias, Jean Philippe Cretton entregó su testimonio tras haberse realizado la vasectomía hace algunos años.

Se trató de un reportaje de la señal privada, en el cual abordaban la futura creación de un anticonceptivo masculino.

En este contexto, el actual rostro de TVN sostuvo: “Yo soy de la idea de que si te vas a hacer la vasectomía, te la hagas pensando en que es una decisión permanente”.

“Yo ya tengo mi hija, que va a cumplir diez años, y de alguna manera sentí que la crianza ya estaba en un punto bastante avanzado, como para volver a ‘sacar chanchitos’ en algún momento, desde lo afectivo hasta lo económico”, agregó.

De hecho, en la misma entrevista Cretton sostuvo que no siguió una indicación médica, en la cual se le indicaba que no podía tener relaciones sexuales por un periodo de 7 días.

Esto sumado que no debía realizar lo propio, sin preservativo, por un lapso de un mes y medio, y no antes de haber efectuado el examen de espermiograma, para determinar la presencia de espermios en el líquido seminal.

“Fui un mal alumno. Lo que se recomienda no es una abstinencia tan larga (…) Lo que hice fue una irresponsabilidad máxima, suprema, no lo hagan en casa. No da. Por suerte no pasó a mayores y estuvo en permanente control”, indicó.

La vasectomía es una cirugía menor que, a grandes rasgos, consiste en seccionar los conductos que transportan los espermatozoides al líquido seminal, el que se eyacula en el orgasmo masculino y que, en unión con el ovocito femenino, puede dar origen a una vida humana.

El urólogo de la Clínica Sanatorio Alemán, Óscar Cifuentes, detalló a BioBioChile que, mediante corte o ligadura, se obstruyen los conductos deferentes, que “son como tubos de tres o cuatro milímetros que llevan los espermios desde los testículos, hasta que se unen al líquido seminal”.

“Se termina eyaculando un semen que no tiene espermatozoides, pero si se mira, no tiene ninguna diferencia”, comentó en ese entonces.