Como “extremadamente violento” calificaron los panelistas del programa de Canal 13, Hay que decirlo, el video publicado en redes sociales por Cathy Barriga.

Y es que la exalcaldesa de Maipú momentos antes de reingresar a prisión preventiva en la cárcel de San Miguel cargó en su cuenta de TikTok un registro donde insiste en su inocencia y muestra una desregulación de su hijo TEA, luego de que moviera un objeto que el pequeño había dejado sobre la mesa del comedor.

“Les voy a enseñar cómo es para un niño autista que, sin ninguna preparación, le saquen a su mamá, que es completamente inocente”, se le oye decir a Barriga en medio del llanto del niño.

El video causó molestia en el programa, quienes cubrían en vivo el ingreso de Cathy Barriga a la cárcel, por lo que no dudaron en criticar duramente a la exalcaldesa de Maipú.

“Es una situación, a mi juicio, violenta“, comenzó diciendo el animador del programa, Ignacio Gutiérrez, quien sumó: “Todos los medios cuidamos a un menor, pero como sube un video exponiendo al niño. A mí me parece gravísimo“, lanzó con evidente molestia.

Quien también cargó contra la ex Mekano, fue Pamela Díaz: “Siempre ha sabido y parece que con esto no me he equivocado desde que la conozco hace 20 años, que siempre dije que era una persona muy mentirosa y muy manipuladora“.

“Con esto hoy ella misma ha demostrado victimizarse a través de su hijo, a mí me parece lo más equivocado. Me dio rabia y pena“, añadió la animadora.

“A mí el video parece extremadamente violento (…) en mi opinión profesional debiera abrirse una causa proteccional. Aquí hay una grave vulneración de derechos de un niño“, incluso agregó el abogado Claudio Valdivia, quien estaba analizando el caso en el programa.

Cabe mencionar que el video ya fue bajado de las redes sociales de Cathy Barriga por protección del menor.