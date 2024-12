¿Por qué se revocó el arresto domiciliario de Cathy Barriga? Abogada aclara que no hay excepción

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial La exalcaldesa Cathy Barriga pasa de arresto domiciliario a prisión preventiva en la cárcel de San Miguel tras revocación de medida cautelar por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que desestimó nuevos antecedentes presentados por la defensa. La fiscal Oriente Constanza Encina recordó que situación del hijo de Barriga ya había sido considerada previamente. La penalista Libertad Triviño explicó que la revisión de la medida es normal, destacando la actividad de la defensa en insistir en ello. Subrayó que la Corte de Apelaciones tiene la potestad de decidir y revisar el criterio del juez. Triviño destacó la importancia de considerar las dificultades de crianza en este tipo de situaciones, abogando por un trato equitativo para todas las reclusas en estas circunstancias. Desarrollado por BioBioChile

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el arresto domiciliario total de la exalcaldesa Cathy Barriga, ordenando su prisión preventiva en la cárcel de San Miguel.

El tribunal desestimó los nuevos antecedentes presentados por la defensa al no justificar la modificación de la medida cautelar, mientras que la fiscal Oriente Constanza Encina recordó que la situación del hijo de Barriga ya había sido considerada previamente.

Para comprender más sobre esto, en Podría ser Peor, conversamos con Libertad Triviño, penalista y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago (Usach).

¿Por qué se revocó el arresto domiciliario de Cathy Barriga?

La experta explica que cuando existen antecedentes nuevos, se puede apelar para cambiar la medida; es algo “normal”, pero el tiempo, en lo común, es más extenso.

“No, no se está haciendo una excepción. Si es particular, porque pasa poco tiempo entre su revisión”, dijo.

Sin embargo, que se revise su condición tiene que ver con el trabajo que está haciendo la defensa de ella, al solicitar su revisión “insistentemente”. “Esto tiene relación con una defensoría muy activa”, explicó.

Libertad agregó que en este caso uno puede sentir que hay dos tribunales que dicen “cosas distintas”, pero hay que entender que existen dos jerarquías en esto.

Estos son el Tribunal que conoce del asunto y luego el Tribunal Superior, que viene siendo la Corte de Apelaciones en este caso.

“La Corte es la que decide y revisa el criterio del juez y lo que dijo acá es ‘yo no tengo el mismo criterio que el juez y por eso debe irse a la cárcel’”, explicó.

Asimismo, la abogada reiteró que “esto es normal, aquí no es que hay una irregularidad”: “Si una persona está en prisión preventiva, sus abogados podrían hacer lo mismo que están haciendo con Cathy Barriga”, dijo.

Para finalizar, puntualizó que hoy en día los jueces ya se encuentran bastante acostumbrados a estos juicios mediáticos.

“Creo que el criterio de tener consideración con el hijo de Cathy Barriga es adecuado y coincide con los tratados internacionales. El respeto por las mujeres y las dificultades de la crianza. El problema es que ese criterio no se aplica a todas las reclusas”, manifestó.

Triviño argumentó que sería bueno si se aplicara este criterio a todas las reclusas que tienen bajo su cuidado hijos y quieren un cambio en su medida.

