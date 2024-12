Durante la semana pasada se volvieron virales videos que muestran al actor Fernando Farías en la actualidad, quien con 92 años se ve bastante optimista.

Los registros generaron algo de preocupación entre las personas, por posibles problemas de salud del actor.

No obstante, él mismo sostuvo que se encuentra bien físicamente, aunque hace algunos meses sufrió una caída que lo ha tenido con mayor cuidado.

Testimonio de Fernando Farías

En entrevista con Chilevisión, Farias habló de su presente, asegurando que le seduce la idea de volver a actuar.

“Es que me gusta, me gusta el teatro. Claro que, generalmente, un actor llega a cierta edad y se retira, pero yo me siento bien”, indicó.

“Me gustaría tener menor edad, eso sí, para poder trabajar más”, agregó.

Asimismo, el artista se refirió a la idea de un posible homenaje en vida, la cual surgió precisamente en redes sociales.

“No sé la verdad, acaso merezco un homenaje o no. No me vuelvo loco por eso”, expresó.

“Con el respeto de la gente, la amistad que me brindan me siento bien. Sólo una palabra: ‘Gracias’, porque se han portado muy bien conmigo”, concluyó.