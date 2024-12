El humorista George Harris genera polémica por sus rutinas que aluden a Chile, especialmente por sus comentarios sobre el presidente Gabriel Boric. En una presentación pasada, Harris criticó la falta de experiencia laboral de Boric y cuestionó su capacidad para dirigir el país. A pesar de las críticas, el comediante confirmó su participación en el próximo Festival de Viña del Mar y respondió a sus detractores en redes sociales, instándolos a no amargarse y disfrutar la vida.

Son varias las polémicas que han involucrado al humorista George Harris, quien estará en el próximo Festival de Viña del Mar. Estas se basan en rutinas donde ha aludido a Chile.

La última tiene relación con un antiguo que el comediante venezolano efectuó, supuestamente en Estados Unidos, en donde incluso habló del presidente Gabriel Boric.

“Les digo a mis compatriotas que ya están en Chile. No les puedo decir, ‘ya váyanse’. No, no es así. Ganó este señor, este señor se llama. ¿Cómo que se llama él? Boric”, indicó.

“Boric, que tiene 35 años y no ha terminado la carrera. No sirve para nada. ¿No tuvo un padre que le dijera ‘qué mediocre’? Que dejó la carrera y no terminó la puta carrera”, agregó.

Dichos de George Harris

Tras eso, el humorista se refirió más en extenso a los estudios del mandatario chileno.

“Supuestamente estudió derecho. Y luego, si usted no ha trabajado en la empresa privada, si usted no sabe lo que es levantar una empresa, levantar un proyecto, sacar una cuenta, sumar, restar, dividir, y pagar impuestos, usted no puede llevar el país”, comentó en la oportunidad.

“El país es una empresa macro. Usted no puede, porque lo que va a hacer es joder a todo el mundo, montar más impuestos y quebrar al país. Y después decir ‘es que no tuvimos la oportunidad de mandar’. O sea, no podemos seguir escogiendo inútiles, coño de la madre”, concluyó en ese entonces.

La "rutina" de George Harris @ElGeorgeHarris contra el Presidente Gabriel Boric. Cuanta ignorancia y fomedad juntas 🤡 pic.twitter.com/apG7bhfVmm — Ayatan (@Ayatanland) November 29, 2024

Hay que señalar que, el pasado miércoles, el propio George Harris indicó en su cuenta de Instagram que no se bajaría de la cita viñamarina.

“Esa gente que escribe ‘no te presentes’, deja la droga que están afectando a tu cerebro. Relax, que todo va a estar bien, ¡gaviota!”, sostuvo en la oportunidad

“Un consejo que les doy a mis haters, a la gente que no le gusta el trabajo del otro: amigo, pase. No se amarguen la vida, eso trae enfermedad, depresión. Vivan la vida. Traten de hacer una receta de esas que ustedes escriben. Monten un arroz bueno, monten pollo, inviten a alguien a comer a su casa, ocúpense de ustedes mismos”, remató.