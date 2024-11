Durante el más reciente episodio de Palabra de Honor, el reality de Canal 13, una mención de Anyella Grados a Facundo González en el cara a cara expuso los coqueteos del argentino, antes de ingresar al encierro, lo que también conllevó una fuerte reprimenda de su actual pareja, Oriana Marzoli.

Fue durante la ‘corte marcial’, donde los participantes deben nominar a un jugador para ir a eliminación que la Miss Perú aprovechó de hacer descargarse con el trasandino.

“La semana pasada sentí que me minimizaste, que desconfiaste de mi capacidad intelectual para aprenderme la coreografía antes de la prueba de baile (…) En la anterior nominación me dijiste que era un fantasma, también me lo dijiste en las escaleras y antes de salir a la competencia de equipos“, comenzó relatando la modelo peruana.

Pero su frase más letal se dio después: “Creo que tan fantasma no fui para ti hace un par de años cuando me escribiste por Instagram”, le lanzó Anyella Grados.

Tan pronto como expuso esta revelación, el ex mejor amigo de Facundo, Fabio Agostini, estalló en risas en medio de las expresiones de sorpresa de sus demás compañeros.

El argentino tampoco pudo ocultar su sorpresa e incluso se mostró desentendido de lo que decía la modelo. “Y como dice Sergio Rojas: ‘Tengo pruebas"”, le remató Anyella, lo que dejó más risas a su haber.

“Me hackearon”

Ante tal exposición, Facundo González intentó defenderse, sin embargo, no salió como el esperaba.

“Ahora te voy a explicar por qué. Me gustaría que me muestres el mensaje porque en 2021 y 2022 a mí me hackearon en dos oportunidades el Instagram“, dijo muy seguro de sí mismo, pero nadie le creyó. Todos los participantes estallaron en risas y Agostini incluso terminó rodando en el piso.

“Te escribió el que le robó (la cuenta)”, le dijo el español a la Miss Perú en tono de broma, mientras el argentino seguía intentando defenderse sin éxito.

“Te auto humillas”

Aunque Marzoli también intentó ayudarlo diciendo que la situación no es un problema para ella, pues no estaban juntos, más tarde terminó retándolo por sus palabras.

“A mí me preocupa estar con un tío tan tonto como tú”, le dijo la venezolana luego de que Fernanda Figueroa también tratara de defenderlo infructuosamente.

Y continuó: “Eres muy tonto, y lo siento, no puedo estar con un tío que sea así. Te auto humillas, eres patético a la hora de defenderte”.

“Eres patético, has permitido que todo el mundo se ría en tu cara. Has sido el payaso, no se están riendo contigo, se están riendo de ti“, le lanzó su pareja.

Cabe mencionar que González en una entrevista posterior insistió en su defensa.