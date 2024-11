Durante el último capítulo de Palabra de Honor, la modelo chileno-mexicana, Fernanda Figueroa, hija de Marco Antonio Figueroa, ingresó al reality donde se reencontró con su vieja amiga, Oriana Marzoli, a quien conoció en el programa de Mega, “Doble Tentación”.

Pero al parecer este no fue el único reencuentro de que vivió Figueroa adentro del encierro, pues cuando fue consultada sobre si conocía a alguno de los participantes dijo: “A Marcianeke lo había visto un par de veces, por ahí”, aseguró.

Esto detonó un álgido conflicto entre el artista urbano y su pareja, Anaís Vilches, pues este no le reveló donde la había conocido.

Mientras el cantante lloraba alejado de la fiesta, la joven le dijo: “¿Por qué lloras? Yo debería llorar, porque tú eres el que me miente a mí”.

“No la conozco”, le aseguró Marcianeke sobre Fernanda Figueroa. “Anda tú a preguntarle, yo ya me aburrí”, le recomendó el artista.

Por lo que no se esperaba la respuesta de Vilches: “Ya supe de dónde la conoces, es amiga de la (Ignacia) Michelson”, le dijo refiriéndose a la expareja de Matías Muñoz -nombre de pila del cantante-, con quien ha tenido varios conflictos.

Sin embargo, el hombre detrás de “Los Malvekes” no dio su brazo a torcer y negó conocerla, lo que provocó el enojo de Anaís: “No seas mentiroso”, lo acusó. Finalmente, el cantante se retiró del lugar entre lágrimas.

Nuevos reclutas a Palabra de Honor

Junto al ingreso de la modelo, el reality anunció la integración en las próximas semanas de dos nuevos reclutas al encierro con dinámica militar.

Se trata de Raimundo Cerda, quien tuvo pasos anteriores en Gran Hermano Chile y ¿Ganar o servir?, y de la personalidad de internet, Reina de Chile, cuyo nombre real es Brandon Zúñiga.

Este último se sinceró sobre cómo enfrentará el encierro antes de entrar: “Yo toda la vida he sido delicada, frágil, bien ‘fem’, entonces que me griten, que me mojen, sean rudos y estrictos, me fascina. Quiero ver cómo voy a reaccionar a esto… sé que voy a reaccionar horrible. Ya quiero ponerme los bototos y ver qué va a pasar adentro“, dijo.

Cabe mencionar que en el anterior reality de Canal 13, Cerda se convirtió en uno de los semifinalistas donde se batió a duelo con Oriana Marzoli, quien le quitó el tercer lugar.