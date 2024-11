El humorista Bombo Fica, quien sonaba fuerte para estar en Viña 2025, desmintió en una entrevista con Página 7 que haya sido contactado por la producción del festival, señalando que nunca le han llamado ni Mega ni los organizadores. Ante esto, considera muy difícil su presencia en la Quinta Vergara, sugiriendo que tal vez su nombre como confirmado sea una estrategia. Bombo Fica estuvo por última vez en el festival en 2018, y en esta ocasión, afirma que no ve posibilidades de participar, ya que a estas alturas deberían estar definidos los comediantes que asistirán.

Durante las últimas semanas, un humorista que había sonado con fuerza para estar en Viña 2025 era Bombo Fica, un histórico del evento.

No obstante, en reciente conversación con Página 7, el comediante indicó que no han existido contactos ni negociaciones con la producción del festival.

Por lo anterior, asegura, su presencia en la Quinta Vergara se ve muy difícil.

“De Viña nunca me llamaron, hasta el día de hoy, no aparezco. No sé por qué aparezco como uno de los confirmados”, indicó.

“Quizás sea una estrategia para hacerle creer a la gente que después es uno el que se baja. A mí nunca me llamó ni Mega, ni los que organizan el festival”, agregó.

“Así que no veo ninguna posibilidad de que esté, ya que en esta fecha ya debería estar definido cuáles son los comediantes que van a ir. Y los que van a ir, que les vaya regio, y que ojalá les paguen bien”, comentó en la oportunidad.

Hay que señalar que la última vez que Bombo Fica estuvo en el festival fue en 2018.

