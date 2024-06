Bombo Fica habló recientemente sobre sus planes para retirarse de la comedia, carrera que comenzó a mediados de los 80’s y ha perdurado hasta hoy, convirtiéndose en un ícono del humor nacional.

Durante su aparición en el programa Podemos Hablar, del capítulo que se estrenará este viernes, fue consultado sobre su salida del espectáculo, donde confirmó que sí, estaría por irse de los escenarios.

El humorista, en conversación con Julio César Rodríguez, explicó que espera cumplir cuatro décadas como comediante y posteriormente descansar.

“Lo conversé con mi hijo, mi hijo trabaja conmigo, yo quiero cumplir mis 40 años de carrera y pasar un tiempo prudente en esta despedida y retirarme. Ya un poco a dedicarme a descansar“, sentenció.

Recordemos que, Bombo Fica actualmente está retomando sus shows de stand up luego de un complejo momento de salud que vivió en mayo, mientras se encontraba de gira por Europa.

Fue un problema de presión arterial, lo que le produjo una intensa hemorragia nasal, por la que debió ser intervenido de emergencia. El comediante permaneció varios días internado en un hospital público de España y tuvo que cancelar algunas de sus presentaciones.

En el programa también comentó que ahora está evaluando su situación de salud con sus médicos en Chile, para evitar complicaciones futuras.

“Ya tuve una actuación en Linares. (…)Sí, me fui actuar altiro. Pero fui a ver mi médico de cabecera, Francisco Molina, con el cual, me atendió muy bien, me explicó. Después en la noche fui a ver un amigo que es cirujano, que me explicó que tiene que ver con un tema cardiovascular, ya el otro día fui a ver a mi otorrino”, contó.