Con una alta repercusión en las redes sociales, se vivió el regreso de Kike Morandé al escenario de la Teletón, a tres años del fin de su cuestionado programa de humor, Morandé con Compañía.

En la ocasión, el animador inauguró su arriba cantando “Muchachita, muchachita, la peineta”, de la canción “Todos los domingos”, la que solía interpretar en televisión durante sus mejores años. Luego, presentó al grupo de comediantes de El Muro, espacio de sketches de su otrora show.

“Estoy hasta emocionado por estar devuelta y con un micrófono en la mano, yo pensé que había colgado las botas para siempre. Tuve la suerte de que me llamaron. Se juntaron ellos (El Muro), no los veía hace cinco años, desde el día que empezó la pandemia”, indicó.

En redes sociales como Twitter la respuesta fue inmediata y mixta. Mientras usuarios defendieron y celebraron el regreso de Morandé, incluso exigiendo el regreso del programa y el animador,

“Estuvo genial”, “qué momentos felices”, “Increíble que no siga en la TV”, “Qué hermoso ver al Kike Morandé”, fueron otros comentarios.

Estuvo GENIAL #kikemorande — CarlaHope x freedom (@CarlaHealings2) November 9, 2024

Esta aparición del kike morande en la teleton y su repercusión en x, debería replantear a los canales la vuelta de morande con compañía a la tv abierta, como una alternativa a la parrilla televisiva. Yo creo que no lo vería, pero estoy seguro que mucha gente le daría su sintonía. — lucho (@apestao) November 9, 2024

Kike Morandé es parte de la Tv chilena, el humor que hacen los actores detrás del muro parte de la tv, pero por weones de cristal esto no dura, y como la tv se adapta a la estupidez de pensamiento muchos programas como este no siguen, pero si los realitys incoherencias de vida — Felipe Cariqueo (@FelipeCariqueo2) November 9, 2024

Que hermoso ver al #KikeMorande de vuelta en la tele loco! Que momentos felices!!! — Kelevra27 (@AxlKelevra7) November 9, 2024

Pero también hubo detractores del tipo de humor que promovía el programa, acusándolo de sexista, nefasto y ofensivo.

De hecho, un usuario llamó la atención sobre un segmento que a su parecer fue una muestra de homofobia. En la secuencia se ve cómo las actrices Belén Mora y Paola Troncoso fingen estar coqueteando y Kike Morandé pide que se separen.

La homofobia del Kike Morandé en El Muro 😶 #Teletón2024 pic.twitter.com/iz6GbQWlci — Dancing in the Flames (@vicetias) November 9, 2024

Y el Kike Morándé autodenominándose un héroe referente del humor chileno, cancelado por una sociedad en la que "ya pasó ese período de gravedad". Nefasto. — Sebastiano (@SrMolina2010) November 9, 2024

siempre me cayo mal Kike Morande igual siempre se supo lo que hacia con las minas #Teletón2024 — Pablo Ruiz Santa Ana (@mrbarbacoa2011) November 9, 2024

Al respecto, consultado por ADN, Kike Morandé indicó que le hacía falta volver a un escenario y que lo pasó muy bien.

Asimismo, si bien dijo que no había posibilidades de volver a la televisión, afirmó que no cerraba totalmente la puerta y en su opinión la TV volvería a ser como antes.

“Yo creo que la televisión va a tener que volver a lo de antes porque si no es muy aburrida. No tengo nada contra las teleseries turcas o los realities, pero es divertido ver algo de humor, una vez por semana, no sé”, finalizó.