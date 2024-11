Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El ex seleccionado nacional de fútbol y miembro de Pulso Digital de Teletón, habría requerido atención de urgencia durante la noche de apertura de la Teletón 2024 debido a una alza de presión que lo habría descompensado. A pesar de ser evaluado dos veces por el personal médico de urgencia del Teatro Teletón, no logró estabilizarse, por lo que fue enviado a su hogar para descansar, según informó ADN. Pinilla actualizó su estado en redes sociales, indicando que no podrá retomar sus labores y agradeció la preocupación de sus seguidores, comprometiéndose a realizarse un chequeo médico en los próximos días.