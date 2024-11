Mario Kreutzberger, más conocido como “Don Francisco”, reflexionó sobre el Chile actual y la televisión nacional durante el programa La Entrevista. Allí criticó especialmente a los noticieros.

Al ser consultado sobre como ve al país hoy, ahora que vive en Estados Unidos, el reconocido presentador reconoció: “Yo creo que Chile está intacto“.

“El 80% de Chile está intacto. ¿Quién es el 80%? Son aquello que se levantan todos los días a una hora para ir a trabajar o cumplir con algunas actividades en la casa”, explicó.

“Y hay un 20% de la población que son personas pensantes, más pensantes, que están a favor o en contra del Gobierno. Ahí creo que hay una gran diferencia, y ese 20% tiene mucha más difusión que el 80%“, reflexionó después.

Don Francisco apuntó a los noticieros

Don Francisco aseguró que ve mucha televisión, “pero la TV ha cambiado mucho. Uno prende aquí la TV, y esto es curioso porque vivo en otro país, y aquí inmediatamente te indican cuántos muertos, cuántos heridos, cuántos balazos se tiraron anoche“, puntualizó.

“Creo que en todas partes pasa lo mismo, pero la TV no actúa igual. La de aquí actúa de esa manera. Con la que uno se levanta, y después con la que se acompaña, que son los noticieros, tienen un porcentaje de política menor, y un porcentaje mayor de asaltos, abordazos, turbazos, y una serie de palabras que me he tenido que aprender“, planteó.

En este sentido, dijo que este cambio “me duele, porque ese 80% es el que está encerrado en sus casas, el que no se atreve a salir, el que tiene miedo. Todos tenemos miedo, porque estamos con las manos vacías”.