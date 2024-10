Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Varios famosos postularon a cargos en las elecciones pasadas, como alcaldes, concejales y gobernadores regionales, obteniendo resultados variados. Destacaron Rodrigo Wainraihgt, ex chico reality de "Pareja Perfecta", quien ganó la alcaldía de Puerto Montt, y Max Luksic, exdirectivo de Canal 13, quien se convirtió en alcalde de Huachuraba. Por otro lado, actores como Álvaro Gómez no lograron la alcaldía de Osorno, y Felipe Ríos quedó quinto en la gobernación de Valparaíso. Otros famosos como Claudio Arredondo, Soledad Pérez, Daniela Bonvallet, Alejandra Valle, Carlos Tejos, Denisse Campos, Horacio Saavedra y Federico Koch obtuvieron cargos como concejales en diversas comunas, mientras que Erto Pantoja y Bassy Gallardo no lograron ser electos en sus respectivas postulaciones.